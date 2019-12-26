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Потроха и кукуруза: что нашли в российском сервелате

10:18
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Два образца попали в черный список

"Росконтроль" исследовал варено-копченую колбасу категории Б "Сервелат Коньячный". Проверку на качество прошли семь брендов: "ВкусВилл", "Ремит", "БахрушинЪ", "Микоян", "Лента", "Останкино" и "Раменский деликатес". 
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По словам специалистов, колбасные изделия "ВкусВилл" и "Лента" имели нехарактерный для сервелата вкус и запах, а также привкус окисленного жира. 

У "ВкусВилла" также оказался высокий уровень обсемененности мезофильной микрофлорой. Как говорится на сайте "Росконтроля", это может указывать либо на неправильное хранение продукта, либо на "использование стартовых культур микроорганизмов, не указанных в маркировке". В "Ленте" выявили не заявленный в составе кукурузный крахмал. 

В колбасе "Ремит" обнаружили больше влаги, чем следует, а показатели пищевой ценности не соответствуют заявленным. Претензии по поводу влаги применимы и к образцу "Микоян". К тому же в этом мясном изделии использовали субпродукты птицы (то есть потроха) и кукурузный крахмал, которые не указаны в составе. Недостоверной информацией о составе погрешили также производители колбас "Останкино" и "Ремит".

В итоге "Лента" и "ВкусВилл" попали в черный список "Росконтроля", а "Ремит", "Микоян" и "Останкино" - в перечень товаров с замечаниями. Специалисты рекомендовали к покупке только продукцию "БахрушинЪ" и "Раменский деликатес".

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