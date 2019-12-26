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Не отходя от кассы: россияне смогут регистрировать машины в автосалоне

10:10
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Постановление подписал премьер-министр

Постановление об изменении правил регистрации новых автомобилей подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Теперь россияне смогут зарегистрировать автомобиль и получить номера прямо в автосалоне.
В СФ одобрили закон о регистрации авто у дилера без посещения ГИБДД

С 1 января в России будет запрещено ездить по дорогам на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки. Существующая норма о 10-дневном сроке постановки новой машины на учет отменяется. Чтобы у покупателей не возникло проблем, заниматься регистрацией, в соответствии с подписанным премьером постановлением, будет дилер, продавший автомобиль. Гражданам даже не придется ехать в ГИБДД.

Издание "Коммерсант" добавляет, что жители, зарегистрированные в конкретном регионе, вместе с госномером получат код, соответствующий региону проживания — независимо от того, где они приобретали транспортное средство. Далее сведения о регистрации транспортного средства проверят в ГИБДД.

Изменения в правила также содержат запрет регистрировать автомобили на граждан младше 16 лет. Дело в том, что многие покупатели записывают машины на несовершеннолетних детей. Их, по закону, нельзя привлечь к ответственности как собственников автомобиля – к примеру, для оплаты штрафов. В подписанном Медведевым документе перечислены и требования к дополнительной маркировке и изготовлению государственных регистрационных знаков.

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