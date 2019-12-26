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Штормовой ветер: как Сибирь переживает непогоду (видео)

11:42
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Школьники уходят на внеплановые каникулы

Снегопады, штормовой ветер и гололедица. В Сибири и на Дальнем Востоке устраняют последствия непогоды. В Барнауле только за прошедшие сутки выпала половина месячной нормы осадков. А в Петропавловске-Камчатском объявлена лавинная опасность. Из-за мощного циклона также отменяют авиарейсы.

В Алтайском крае уже третьи сутки - метель и снежные заносы. Порывы ветра до 27 метров в секунду. Только за прошедший день в Барнауле выпало 13 мм осадков. Это половина месячной нормы. Из-за снежного шторма некоторые района города были отключены от электроснабжения. На дорогах плохая видимость. На 10 трассах в Алтайском крае ограничено движение, передает "ТВ Центр".

Сложной остается ситуация и во дворах. Машины тонут в сугробах. Минувшей  ночью на улицах города  работало 154 единицы снегоуборочной  техники. С дорог вывезли почти 6 тысяч кубометров снега. Более 140 рабочих вручную расчищают подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта и лестницы. МЧС рекомендует воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

Снежная метель не покинет регион до пятницы. после нее, говорят синоптики, придет резкое похолодание. До минус 28 градусов в ночное время.

Непростая погодная ситуация и на Камчатке. Южные районы - в зоне влияния мощного циклона, который принес на полуостров сильные снег и ветер. В горных районах края объявлена лавинная опасность. А в прибрежной части метеорологи ожидают волны высотой до 9 метров. Из-за циклона отменены все внутренние авиарейсы. Нелетная погода сохранится в регионе до пятницы.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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