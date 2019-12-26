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Как США готовятся к информационной войне с Россией

11:54
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Американцев пугают разрастающейся мощью России

Опасения насчет русофобской риторики уже нашли свое подтверждение. Американские СМИ выходят с громкими заголовками - Вашингтон разрабатывает тактику информационной войны, чтобы ответить на мнимое вмешательство Москвы в президентские выборы. А оно, уверены за океаном, обязательно будет. Впрочем, говорят об этом в основном демократы - явно в попытке дискредитировать оппонентов на пике избирательной кампании.
Что США противопоставят новейшему российскому оружию

До президентских выборов в США еще почти год, но американские спецслужбы уже решили: Россия непременно попытается в них вмешаться. Трюк для оправдания возможного проигрыша демократов в общем-то не новый, его обкатали еще после голосования 2016-го года, но неплохая возможность попробовать подмочить репутацию Дональда Трампа и освоить очередной многомиллионный бюджет, передает "ТВ Центр". Газета Washington Post со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников опубликовала статью о том, что киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны против известных российских бизнесменов и госслужащих на случай, если Москва попытается вмешаться в выборы.

Противостояние возможному вмешательству Москвы планируется следующим образом: если американские военные заметят в интернете подозрительную активность относительно предстоящего голосования, направят пользователю сообщение с предупреждением о последствиях и уязвимости его собственных данных. Правда, пока не очень понятно, что именно будет считаться попыткой вмешательства. Любое сообщение или пост о волеизъявлении граждан США? В октябре 2018-го года якобы для защиты промежуточных выборов было атаковано базирующееся в Санкт-Петербурге "Агентство интернет-исследований". С помощью кибер-технологий американские военные отключили его от интернета.

Симпатизирующая демократам газета New York Times, которую Дональд Трамп упоминал в числе победителей учрежденного им самим конкурса "фейковые новости", разразилась большой статьей, посвященной России. Читателя пугают разрастающейся мощью нашей страны и клеймят Трампа за то, что он хочет поладить с Москвой.

На то, чтобы ослабить позиции России и Турции в том же Средиземноморье, США готовы тратить колоссальные средства. В бюджет следующего года на эти цели заложены почти полтора миллиарда долларов. Штаты намерены укреплять военные связи с Грецией и снять оружейное эмбарго с Кипра, которому уже предложили дружбу против Москвы.

Лилия Акиньшина, Станислав Курсов, "ТВ Центр".

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