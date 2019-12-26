В Петербурге стартовал фестиваль ледовых скульптур

Тема фестиваля в этом году - "Живая планета"

Хрустальные дворцы и крепости, дикие животные и сказочный подводный мир. В Санкт-Петербурге открылся фестиваль ледовых скульптур. Над каждой композицией трудились лучшие мастера со всего мира. Ювелирная работа, да и сам материал, из которого сделаны произведения, в этом году на вес золота. Гости смогут не только полюбоваться красотами, но и загадать новогоднее желание.

Подробнее – в репортаже Анны Морозовой

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