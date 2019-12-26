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ДТП с жертвами: в Подмосковье автовоз протаранил две фуры

10:33
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Известно о двух погибших

Лобовое столкновение на федеральной автотрассе М7 "Волга" в Московской области. Автовоз выехал на встречную полосу. В результате ДТП есть жертвы и пострадавшие.
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"На 53-м километре Горьковского шоссе в Богородском городском округе произошло лобовое столкновение автовоза с двумя фурами. В результате ДТП пострадали три человека, двое из них погибли", - цитирует РИА Новости пресс-службу регионального главка МЧС. По некоторым данным, в аварии разбились также три легковых автомобиля.

С автовоза на трассу опрокинулись пять легковых машин. Движение на месте ДТП организовано в реверсном режиме по одной полосе. Последствия аварии ликвидируют более 20 человек.

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