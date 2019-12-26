ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Маленький Марат": сын растет копией Башарова

11:03
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Юный весельчак не перестает радовать маму

Бывшая жена Марата Башарова выложила в Instagram видео, на котором маленький сын актера забавно танцует. 
Экс-супруга Башарова вывезла ребенка из России

Елизавета Шевыркова показала ролик, на котором трехлетний Марсель забавно двигает ножками и вертит сачком для аквариума. При этом он строит милую рожицу, поглядывая на маму с камерой в руках. "МарМарыч танцует", - написала экс-жена актера.

Марсель растет веселым и активным мальчиком. Он часто пускается в пляс. Недавно, например, он отдыхал вместе с мамой в Доминикане и начал танцевать на пляже, забавляя окружающих. 

Подписчиков каждый раз умиляют новые фото и видео с Марселем. Причем людей постоянно поражает сходство малыша с Маратом Башаровым. И дело не только во внешности. Артистизм и шаловливость Марселя, кажется, достались ему от знаменитого отца. 

- Копия папы. Весельчак, - пишут в соцсети. 

- Заводной. 

- Где-то на экране я уже видела это лицо.

- Маленький Марат.

- Классный мальчуган. 

В 2016 году Марат Башаров сообщил, что он женился на своей поклоннице. В июле того года Елизавета подарила ему сына. Семейная идиллия длилась недолго. Через год женщина попала в больницу с травмой носа, а затем - с травмой руки. В марте этого года пара развелась.  

Башаров был женат трижды. Вторая супруга жаловалась на рукоприкладство со стороны артиста. По слухам, у актера возникли проблемы с алкоголем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актер Марат Башаров и его супруга Елизавета Шевыркова
Актер Марат Башаров и его супруга Елизавета Шевыркова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.