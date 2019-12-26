"Маленький Марат": сын растет копией Башарова

Юный весельчак не перестает радовать маму

Бывшая жена Марата Башарова выложила в Instagram видео, на котором маленький сын актера забавно танцует.

Елизавета Шевыркова показала ролик, на котором трехлетний Марсель забавно двигает ножками и вертит сачком для аквариума. При этом он строит милую рожицу, поглядывая на маму с камерой в руках. "МарМарыч танцует", - написала экс-жена актера.

Марсель растет веселым и активным мальчиком. Он часто пускается в пляс. Недавно, например, он отдыхал вместе с мамой в Доминикане и начал танцевать на пляже, забавляя окружающих.

Подписчиков каждый раз умиляют новые фото и видео с Марселем. Причем людей постоянно поражает сходство малыша с Маратом Башаровым. И дело не только во внешности. Артистизм и шаловливость Марселя, кажется, достались ему от знаменитого отца.

- Копия папы. Весельчак, - пишут в соцсети.

- Заводной.

- Где-то на экране я уже видела это лицо.

- Маленький Марат.

- Классный мальчуган.

В 2016 году Марат Башаров сообщил, что он женился на своей поклоннице. В июле того года Елизавета подарила ему сына. Семейная идиллия длилась недолго. Через год женщина попала в больницу с травмой носа, а затем - с травмой руки. В марте этого года пара развелась.

Башаров был женат трижды. Вторая супруга жаловалась на рукоприкладство со стороны артиста. По слухам, у актера возникли проблемы с алкоголем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"