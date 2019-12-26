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Россиян предупредили об опасности бумажных купюр

11:06
  • четверг
  • 26 декабря 2019

В Роспотребнадзоре призвали к осторожности

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях, которые подстерегают граждан при пользовании бумажными купюрами. На деньгах могут скапливаться различные инфекции. Именно из-за этого во многих странах для производства купюр используют бумагу с антисептическими свойствами  - либо же материал, который можно стирать.
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Самая распространенная инфекция на деньгах – это вирус гриппа. Он остается на купюрах в течение двух недель. Так что следует соблюдать меры предосторожности, особенно в период повышенной заболеваемости, подчеркивают в ведомстве.

Эксперты советуют бережно относиться к своему здоровью. Лучше всего пройти вакцинацию от гриппа. Если же вы все же заразились, то оставлять без лечения болезнь нельзя, предупреждает Роспотребнадзор на своем сайте.

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