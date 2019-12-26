Малышева посоветовала худеющим грызть лед за новогодним столом

Главное - умеренность

Меньше недели остается до Нового года. Пока россияне закупаются продуктами и алкоголем, врачи раздают советы, как без особых последствий для здоровья пережить праздники и сохранить фигуру.

Так, телеведущая Елена Малышева в своей программе на одном из федеральных телеканалов посоветовала в новогоднюю ночь не налегать на алкоголь. Желающие похудеть могут пить обычную воду. Чтобы не привлекать внимание участников застолья авторы программы "Жить здорово" разрешают лишь немного подкрашивать ее небольшим количеством вина.

Тем, кто боится за фигуру, не следует налегать на жирные блюда с новогоднего стола. Половину тарелки должен занимать салат. От переедания спасут жевательные резинки и лед. Последний можно грызть, чтобы подавить чувство голода.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"