"Поняла, что пора": Юлия Михалкова рассказала о свадьбе

Звезда предстала в образе невесты

Не успела Юлия Михалкова расстаться с "Уральскими пельменями" и переехать в Москву, как поклонники уже приготовились поздравлять ее с замужеством. Ведь такие перемены в жизни происходят не просто так. Наверняка здесь замешан мужчина, гадали фанаты. 26 декабря актриса и телеведущая наконец высказалась о свадьбе, однако не совсем в том ключе, в каком ожидали ее почитатели.

"Сделала пробный макияж невесты. Испытала яркое ощущение чего-то интригующего и непознаннного", - написала 36-летняя Михалкова в Instagram, выложив четыре снимка из салона.

Юлия Михалкова увидела себя в образе невесты и, по ее словам, решила рассказать подписчикам о том, каким должен быть свадебный макияж. "И поняла, что пора… - заинтриговала звезда. - Главное! Свадьба - не кино. Гримироваться не надо. Не покрывайте себя слоями косметики из всех тюбиков и баночек, что попадутся под руку".

Она отметила, что легкий макияж должен подчеркивать здоровый румянец невесты, а также ассоциироваться с молодостью и первозданной красотой.

Образ Михалковой на фото пришелся по душе многим фолловерам. Правда, некоторые посчитали, что макияж частично лишил ее естественности.

- Тили-тили тесто жених и невеста, - написали Михалковой в соцсети.

- С наступающим новым и годом и с наступающим замужеством!

- Это восковая Юля?

- Кукла Юля.

- Шикарная.

Ранее актеры из "Уральских пельменей" сказали, что в последнее время Михалкова стала интересоваться своей внешностью больше, чем актерской игрой. Юморист Дмитрий Брекоткин намекнул на то, что красотка покинула шоу в том числе из-за денег.

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