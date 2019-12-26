ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Поняла, что пора": Юлия Михалкова рассказала о свадьбе

11:37
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Звезда предстала в образе невесты

Не успела Юлия Михалкова расстаться с "Уральскими пельменями" и переехать в Москву, как поклонники уже приготовились поздравлять ее с замужеством. Ведь такие перемены в жизни происходят не просто так. Наверняка здесь замешан мужчина, гадали фанаты. 26 декабря актриса и телеведущая наконец высказалась о свадьбе, однако не совсем в том ключе, в каком ожидали ее почитатели.
Михалкова приперла врагов к стенке провокационным вопросом

"Сделала пробный макияж невесты. Испытала яркое ощущение чего-то интригующего и непознаннного", - написала 36-летняя Михалкова в Instagram, выложив четыре снимка из салона. 

Юлия Михалкова увидела себя в образе невесты и, по ее словам, решила рассказать подписчикам о том, каким должен быть свадебный макияж. "И поняла, что пора… - заинтриговала звезда. - Главное! Свадьба - не кино. Гримироваться не надо. Не покрывайте себя слоями косметики из всех тюбиков и баночек, что попадутся под руку". 

Она отметила, что легкий макияж должен подчеркивать здоровый румянец невесты, а также ассоциироваться с молодостью и первозданной красотой. 

Образ Михалковой на фото пришелся по душе многим фолловерам. Правда, некоторые посчитали, что макияж частично лишил ее естественности. 

- Тили-тили тесто жених и невеста, - написали Михалковой в соцсети. 

- С наступающим новым и годом и с наступающим замужеством!

- Это восковая Юля?

- Кукла Юля.

- Шикарная. 

Ранее актеры из "Уральских пельменей" сказали, что в последнее время Михалкова стала интересоваться своей внешностью больше, чем актерской игрой. Юморист Дмитрий Брекоткин намекнул на то, что красотка покинула шоу в том числе из-за денег.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Юлия Михалкова сделала макияж невесты и рассказала о свадьбе
Юлия Михалкова сделала макияж невесты и рассказала о свадьбе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.