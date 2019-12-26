Подлодка "Волхов" спущена на воду в Санкт-Петербурге

Верфи построят 6 таких субмарин для Тихоокеанского флота

Вторую подлодку проекта 636.6 –"Волхов" - спустили на воду в Санкт-Петербурге, на "Адмиралтейских верфях". Субмарины этой серии уже показали свои возможности в боевых условиях, подчеркнул на церемонии гендиректор предприятия Александр Бузаков.

Первую лодку проекта 636.6, "Петропавловск-Камчатский", передали флоту в ноябре. Всего же для Тихоокеанского флота "Адмиралтейские верфи" построят 6 субмарин этого проекта.

В НАТО подлодки проекта 636.3 называют Improved Kilo-II. Длина субмарины 74 метра, максимальное водоизмещение превышает 3900 тонн. Дальность хода подлодки - до 7500 миль. Основное вооружение - ракетный комплекс "Калибр-ПЛ". Крылатые ракеты запускаются с через торпедные аппараты из подводного положения. Рабочая глубина погружения субмарины - 240 метров, максимальная - 300 метров.

Серию из шести подлодок проекта 636.6 уже построили "Адмиралтейские верфи" для Черноморского флота. В планах - строительство субмарин этого типа для Балтийского флота. Контракт с Минобороны предприятие планирует заключить в 2020 году, передает ТАСС.

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