ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Очаровательный реверанс дочери Миддлтон попал на видео

12:46
  • четверг
  • 26 декабря 2019

У нее безукоризненные манеры

Старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон произвели неизгладимое впечатление на британцев. Четырехлетняя Шарлотта и шестилетний Джордж впервые посетили рождественскую службу вместе со взрослыми членами королевской семьи. Служба прошла в церкви святой Марии Магдалины в деревне Сандрингем, где расположено поместье Елизаветы II. 
Меган Маркл и принц Гарри в опале? В Сети обсуждают фото на столе Елизаветы II

Сотни жителей Великобритании пришли к церкви, чтобы поприветствовать королевскую семью. Наибольший интерес, пожалуй, вызвала маленькая Шарлотта, которая вслед за мамой сделала очаровательный реверанс, прощаясь с Елизаветой II после службы. Затем малышка пообщалась с поклонниками королевской семьи и получила несколько подарков, в том числе надувного фламинго и самодельную куклу. 

Некоторые подданные не удержались и обняли Шарлотту, пишет The Sun. Дочь Уильяма и Кейт, обученная хорошим манерам, стоически выдержала проявление ласки со стороны незнакомцев. Возможно, ей помогла мама, которая все время держала девочку за руку и при необходимости подбадривала.  

Интересно, что некоторые интернет-пользователи в Британии посочувствовали детям Кембриджей, которым пришлось обниматься с чужими людьми.

- Маленькая Шарлотта просто куколка. Она так похожа на королеву! Какая же милая семья. 

- Судя по фото, детям было не очень комфортно. 

- Шарлотта не в восторге от объятий. 

- Бедные дети. 

- Шарлотта восхитительна. 

Отметим, что принц Гарри и Меган Маркл пропустили рождественскую службу. Они улетели с сыном в Канаду, чтобы отдохнуть от церемониальных обязанностей и постоянного внимания британской прессы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Шарлотта Кембриджская
Шарлотта Кембриджская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.