Очаровательный реверанс дочери Миддлтон попал на видео

У нее безукоризненные манеры

Старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон произвели неизгладимое впечатление на британцев. Четырехлетняя Шарлотта и шестилетний Джордж впервые посетили рождественскую службу вместе со взрослыми членами королевской семьи. Служба прошла в церкви святой Марии Магдалины в деревне Сандрингем, где расположено поместье Елизаветы II.

Сотни жителей Великобритании пришли к церкви, чтобы поприветствовать королевскую семью. Наибольший интерес, пожалуй, вызвала маленькая Шарлотта, которая вслед за мамой сделала очаровательный реверанс, прощаясь с Елизаветой II после службы. Затем малышка пообщалась с поклонниками королевской семьи и получила несколько подарков, в том числе надувного фламинго и самодельную куклу.

Некоторые подданные не удержались и обняли Шарлотту, пишет The Sun. Дочь Уильяма и Кейт, обученная хорошим манерам, стоически выдержала проявление ласки со стороны незнакомцев. Возможно, ей помогла мама, которая все время держала девочку за руку и при необходимости подбадривала.

Интересно, что некоторые интернет-пользователи в Британии посочувствовали детям Кембриджей, которым пришлось обниматься с чужими людьми.

- Маленькая Шарлотта просто куколка. Она так похожа на королеву! Какая же милая семья.

- Судя по фото, детям было не очень комфортно.

- Шарлотта не в восторге от объятий.

- Бедные дети.

- Шарлотта восхитительна.

Отметим, что принц Гарри и Меган Маркл пропустили рождественскую службу. Они улетели с сыном в Канаду, чтобы отдохнуть от церемониальных обязанностей и постоянного внимания британской прессы.

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