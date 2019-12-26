Специалисты МосГИК рассказали, сколько можно хранить новогодние салаты

Заправлять салаты нужно перед подачей

Специалисты московской инспекции по качеству питания дали рекомендации, как правильно подавать на стол и хранить новогодние салаты. Большинство из них нужно заправлять майонезом или соусом непосредственно перед подачей на стол и съедать в течение суток.

По словам специалиста МосГИК Валентины Семеновой, салаты относятся к скоропортящимся кулинарным изделиям и их срок годности исчисляется часами. Она советует в салаты "Оливье" или "Столичный" не добавлять сразу свежие огурцы и не заправлять майонезом - таким образом, салаты смогут сохраниться дольше.

"Если вы готовите "Сельдь под шубой", "Мимозу" и другие салаты, предусматривающие укладывание ингредиентов слоями с заправкой каждого слоя – срок годности таких блюд сократится минимум на шесть часов, по сравнению с не заправленными салатами, то есть такие салаты хранятся не более 24 часов", - говорит Семенова.

Специалист инспекции по качеству питания Елена Павлова добавила, что дольше всего хранятся салаты из маринованных, квашенных и соленых овощей — 36 часов. А вот салаты из вареных, тушеных и жареных овощей могут храниться не более суток.

"Салаты из свежих овощей и фруктов, винегреты, салаты с добавление мяса, птицы и копченостей без заправки хранятся до 18 часов, с заправкой - не больше 12 часов", - добавила Павлова.

Если в свежий салат добавить консервы или яйца и заправить его, то срок хранения сокращается до шести часов. Салаты из рыбы и морепродуктов рекомендуется употребить до истечения 12 часов с момента приготовления.

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