Лавров похвалил Зеленского: "сделал больше, чем Порошенко"

За 5 месяцев новый президент сделал то, что его предшественник не делал годами

Сергей Лавров в целом положительно оценивает работу украинского президента. Глава российского МИД подчеркнул, что Владимир Зеленский за 5 месяцев смог сделать то, что его предшественник Петр Порошенко не делал годами. В частности, в нескольких пунктах на юго-востоке Украины удалось развести войска.

"Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства. За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять",— отметил российский министр. В то же время Лавров напомнил, что в Донбассе по-прежнему стреляют, конфликт на юго-востоке Незалежной, к сожалению, продолжается.

Поделился Сергей Лавров в интервью агентству ТАСС и своими впечатлениями от саммита в нормандском формате, который прошел в Париже 9 декабря. Главным итогом этой встречи глава МИД России назвал подтверждение "безальтернативности" минских соглашений. Теперь, по словам министра, надо обеспечить их полную реализацию.

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