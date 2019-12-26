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Путин призвал модернизировать первичное звено здравоохранения на селе

14:51
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Президент выступил на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики

Интересы аграриев должны быть учтены в каждом национальном проекте, а планы и действия разных ведомств четко скоординированы. Об этом в четверг заявил Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию сельских территорий, передает "ТВ Центр".
Путин пообещал рост расходов на здравоохранение

Президент отметил - отрасль демонстрирует большие успехи, темпы роста здесь заметно выше, чем в целом по экономике страны. Только за последние 11 месяцев производство выросло более чем на 4 процента. К концу года экспорт сельхозпродукции превысит 24 миллиона долларов. Однако аграрный сектор не может успешно развиваться, если не повысить качество жизни людей на селе, подчеркнул глава государства.

По его словам, общий уровень обеспеченности территорий всеми видами благоустройства достаточно низкий, одна из самых острых проблем - уровень и качество первичного звена здравоохранения.

"В целом по стране на модернизацию этой сферы выбудут выделены немалые средства. Как вы знаете, дополнительно мы изыскали 550 миллиардов рублей", - сказал Путин.

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