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Что покажет "ТВ Центр" в новогоднюю ночь

15:11
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Зрителей ждет множество сюрпризов

Наш телеканал подготовил для зрителей большую праздничную программу на Новый год. В эту сказочную ночь "ТВ Центр" по традиции покажет главные площадки Москвы в прямом эфире.

Поклонная гора, ВДНХ и, конечно же, Красная площадь. Зажигательные выступления творческих коллективов и любимых артистов. На сцену выйдут звёзды отечественной эстрады: Стас Костюшкин, Александр Буйнов, Марина Девятова, "Бурановские бабушки", Лолита и многие другие.

Гостей ВДНХ поздравит актер Александр Олешко, а на Поклонной горе прозвучат хиты группы "Дискотека Авария". В роли Деда Мороза от нашего канала выступит ведущий Артём Константинов, а вот кто станет его помощницей - Снегурочкой - пока секрет.

Будут и другие сюрпризы. Включайте "ТВ Центр" 31 декабря в 23:00 и проведите эту новогоднюю ночь с нами.

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