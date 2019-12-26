"Бензин списывает": россияне высмеяли "уборку" снега во Владимире

Некоторые предположили, что городские службы тренируются

Видео, запечатлевшее уборку так и не выпавшего снега во Владимире, вызвало восторг у пользователей Сети. Комментаторы изощряются в остроумии, наблюдая за тем, как снегоуборочная машина тщательно очищает от призрачных осадков сухую улицу.

Ролик появился в сообществе ВКонтакте "Подслушано во Владимире". Подписчики высмеяли коммунальные службы города и оставили десятки комментариев.

"Тренируется. И заодно бензин списывает", "А когда снег выпадет – нет техники", "Молодцы, осваивают бюджет", "Песок собирают", - комментируют "работу" коммунальщиков пользователи.

Надо отметить, что владимирские коммунальщики – отнюдь не пионеры в этом нелегком деле. На днях активисты сообщества "Синие ведерки" сняли неравную борьбу снегоуборочных комбайнов со стихией на улицах Москвы.

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