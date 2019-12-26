ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Бензин списывает": россияне высмеяли "уборку" снега во Владимире

12:37
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Некоторые предположили, что городские службы тренируются

Видео, запечатлевшее уборку так и не выпавшего снега во Владимире, вызвало восторг у пользователей Сети. Комментаторы изощряются в остроумии, наблюдая за тем, как снегоуборочная машина тщательно очищает от призрачных осадков сухую улицу.
Для новогоднего настроения: Москва закупит снег в Швейцарии?

Ролик появился в сообществе ВКонтакте "Подслушано во Владимире". Подписчики высмеяли коммунальные службы города и оставили десятки комментариев.

"Тренируется. И заодно бензин списывает", "А когда снег выпадет – нет техники", "Молодцы, осваивают бюджет", "Песок собирают", - комментируют "работу" коммунальщиков пользователи.

Надо отметить, что владимирские коммунальщики – отнюдь не пионеры в этом нелегком деле. На днях активисты сообщества "Синие ведерки" сняли неравную борьбу снегоуборочных комбайнов со стихией на улицах Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Снегоуборочная техника
Снегоуборочная техника
Бульдозер
Бульдозер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.