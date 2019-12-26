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Проткнувшему колеса 76 машин жителю Подольска грозит тюрьма

15:07
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Почему во дворе к хулигану отнеслись по-разному?

Пять лет тюрьмы грозит жителю подмосковного Подольска за порчу чужого имущества. Мужчина за ночь проколол шины почти 80 машин. Почему некоторые жители встали на сторону хулигана и что теперь делать водителям пострадавших автомобилей?

Непринужденно шагая по улице, мужчина в белой спортивной шапке словно собирает грибы. Вот наклонился за одним, потом за вторым. Правда, результат его трудов – одни убытки. Утром практически весь двор обнаружил на своих машинах испорченные колеса, передает "ТВ Центр".

Хулиган портил машины без разбора. Шёл по улице и колол практически каждое колесо. И всего таких 76 машин по всему двору.

Хулиган не учёл, что двор под видеонаблюдением сразу нескольких камер. На записи видно, что поначалу он прокалывает колеса в основном у машин, припаркованных на газоне. Но потом переключается и на остальные.

Жители двора этого мужчину знают. Рассказывают, что он никогда не дебоширил и не буянил. Поэтому никто и не ждал от соседа подобной выходки. На допросе мужчина признался - пошёл на этот поступок сознательно, потому что не согласен с правилами парковки. Но виноватым себя все равно не считает.

И ведь нашлись те, кто одобрил его поступок. Сердобольные пенсионерки встали на защиту соседа, и называют его местным Робин Гудом, который борется с обнаглевшими автовладельцами.

Стоимость ремонта колеса, по словам потерпевших, около тысячи рублей. Но у многих пробитые покрышки не подлежат ремонту - настолько широкий порез. Так что общую сумму ущерба ещё предстоит подсчитать. Написать заявление в полицию успели далеко не все.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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Спущенное колесо у машины
Спущенное колесо у машины
Мужчина прокалывает колесо
Мужчина прокалывает колесо
Спущенное колесо у машины
Спущенное колесо у машины
Задержанный
Задержанный
Спущенное колесо у машины
Спущенное колесо у машины
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