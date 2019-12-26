Правое крыло здания МИД отреставрировали

Работы длились почти год

В Москве завершена реставрация правого крыла здания Министерства иностранных дел, знаменитой московской высотки на Смоленской-Сенной площади. Работы длились около года. В порядок были приведены фасады и помещения, кроме того, восстановлены все утраченные исторические элементы.

Здесь все, как было изначально, в 50-е годы прошлого века. Полы с ярким орнаментом, колонны цвета малахита, лепнина на потолках. Декор парадного холла прекрасно сохранился - реставраторам лишь оставалось придать ему свежий вид. А вот потолки и стены потребовали укрепления. Кругом – мрамор, в центре внимания – белоснежная парадная лестница. Единственное, что заменили – покрытие стен, передает "ТВ Центр".

Работы здесь начали еще в 2013-м. В правом крыле установили системы вентиляции, кондиционирования, заменили коммуникации. Это очередной этап комплексной реставрации здания МИДа, которую проводят с начала 2000-х - частями, так как сотрудники никуда не выезжают. Кстати, эта сталинская высотка изначально была построена для Министерства иностранных дел.

Уже восстановили левое крыло, шпиль и фасад верхней части здания. Оно целиком облицовано светлыми керамическими блоками. Но за 70 лет они успели потемнеть от копоти и пыли.

Полностью отреставрировали и фасад правого крыла. Старались максимально сохранить все в первозданном виде. Простукивали каждую плитку. 30 процентов все же пришлось заменить. Однако новые элементы отличить невозможно: их изготавливали в точном соответствии с историческими чертежами. Даже глина из того же карьера, что и в 50-е годы.

В ближайшие годы специалисты планируют закончить реставрацию фасада, а также восстановить все исторические интерьеры МИДа.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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