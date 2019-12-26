ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правое крыло здания МИД отреставрировали

15:11
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Работы длились почти год

В Москве завершена реставрация правого крыла здания Министерства иностранных дел, знаменитой московской высотки на Смоленской-Сенной площади. Работы длились около года. В порядок были приведены фасады и помещения, кроме того, восстановлены все утраченные исторические элементы.

Здесь все, как было изначально, в 50-е годы прошлого века. Полы с ярким  орнаментом, колонны цвета малахита, лепнина на потолках. Декор парадного холла прекрасно сохранился  - реставраторам лишь оставалось придать ему свежий вид. А вот потолки и стены потребовали укрепления. Кругом – мрамор, в центре внимания – белоснежная парадная лестница. Единственное, что заменили – покрытие стен, передает "ТВ Центр".

Работы здесь начали еще в 2013-м. В правом крыле установили системы вентиляции, кондиционирования, заменили коммуникации. Это очередной этап комплексной реставрации здания МИДа, которую проводят с начала 2000-х - частями, так как сотрудники никуда не выезжают. Кстати, эта сталинская высотка изначально была построена для Министерства иностранных дел.

Уже восстановили левое крыло, шпиль и фасад верхней части здания. Оно целиком облицовано светлыми керамическими блоками. Но за 70 лет они успели потемнеть от копоти и пыли.

Полностью отреставрировали и фасад правого крыла. Старались максимально сохранить все в первозданном виде. Простукивали каждую плитку. 30 процентов все же пришлось заменить. Однако новые элементы отличить невозможно: их изготавливали в точном соответствии с историческими чертежами. Даже глина из того же карьера, что и в 50-е годы.

В ближайшие годы специалисты планируют закончить реставрацию фасада, а также восстановить все исторические интерьеры МИДа. 

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Здание МИД России
Здание МИД России
Фойе в здании МИД России
Фойе в здании МИД России
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.