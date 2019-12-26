Львица Сима стала обитательницей Ярославского зоопарка

Стало известно о дальнейшей судьбе животного

Молодая львица Сима, которую около двух лет назад забрали у предпринимателя, в четверг отправилась в Ярославский зоопарк, передает "ТВ Центр".

В Московский центр передержки Сима попала в двухмесячном возрасте. Полиция изъяла её у мужчины, который устраивал с животным незаконные фотосессии. С тех пор львица подросла, окрепла, вовсю резвится. А ещё совсем не агрессивна и с удовольствием общается с людьми.

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