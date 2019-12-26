Львица Сима стала обитательницей Ярославского зоопарка

Стало известно о дальнейшей судьбе животного
Молодая львица Сима, которую около двух лет назад забрали у предпринимателя, в четверг отправилась в Ярославский зоопарк, передает "ТВ Центр".
В Московский центр передержки Сима попала в двухмесячном возрасте. Полиция изъяла её у мужчины, который устраивал с животным незаконные фотосессии. С тех пор львица подросла, окрепла, вовсю резвится. А ещё совсем не агрессивна и с удовольствием общается с людьми.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"