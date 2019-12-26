Умные, но болезненные. Стоит ли заводить крысу?

Спрос на грызунов растет

Сколько крыс окажется в Московском центре передержки после праздников, остаётся гадать. Горожане сейчас в ажиотаже раскупают грызунов: себе или в подарок.

В преддверии года металлической крысы россияне буквально атаковали зоомагазины. Спрос на грызунов вырос в два с половиной раза. Причём чаще всего покупают не для себя, а в качестве подарка. Казалось бы, недорогой, неприхотливый и такой умилительный сувенир. Который, тем не менее, после Нового года рискует оказаться вместе с ёлкой и мишурой на ближайшей помойке, передает "ТВ Центр".

"Крысы - животные достаточно болезненные. Большинство людей, которым подарили крысу, или те, которые купили их за какие-то маленькие деньги, просто выкидывают больное животное на улицу, потому что на лечение требуются деньги", - рассказала член московской общественной организации Клуба любителей декоративных крыс Ксения Макридина.

Заболеть рискует не только крыса, но и сам хозяин - аллергией. При этом реакция может проявиться не сразу. Потому как в разном возрасте животные выделяют разные ферменты. Впрочем, даже если всё обошлось и все ужились, остаётся главный вопрос: насколько внимательно будет следить за зверьком такой хозяин поневоле. Однако если решение завести хвостатых друзей осознанное и зрелое, то лучших компаньонов, уверены заводчики, не найти.

"Они знают своё имя, они подбегают. Если они нашкодили, они начнут прятаться куда-нибудь, чтобы их не нашли", - говорит Ксения Макридина.

Говорят, что крысы - единственные животные, которые умеют улыбаться. Дрессировке грызуны поддаются лучше дельфинов и даже собак. А ещё наверняка могли бы стать неплохими предпринимателями в мире животных, ведь это единственный нечеловеческий вид, который способен выстраивать общение по принципу "ты-мне, я-тебе". Так что хочется верить, что чем приветливей мы встретим наступающий Год крысы, тем больше добра он принесёт.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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