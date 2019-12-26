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"Путешествие в Рождество": Какие сюрпризы подготовили для фестиваля

15:26
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Куда пойти москвичам и гостям столицы?

Несмотря на совсем незимнюю погоду, атмосфера в Москве по-настоящему новогодняя. И всё благодаря фестивалю "Путешествие в Рождество". Яркие шоу, балет на льду, а ещё много музыки и света. И это не все сюрпризы.

Километры гирлянд, фонариков – улицы и проспекты облачились в сказочный наряд. А на Манежной площади вырос волшебный лес. Вот такая она, Москва новогодняя, передает "ТВ Центр".

По вывескам на торговых прилавках можно изучать географию. Страсбург, Рига, Брюссель. А здесь выстроилась целая очередь, собираются купить венские вафли. Не только угощения, но и подарки. Одни спешат купить символ года – на удачу. Другие в суете выхватывают для любимых что-то необычное и особенное.

Это время для всего нового. Кто-то впервые встает на лед, чтобы сделать бросок, который перевернет его жизнь или совершит резкий поворот. В такие моменты взрослые, глядя на мерцающее звездное небо, начинают, как дети, верить в чудеса.

 Подробности смотрите в репортаже Елены Макаровой.

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Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
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