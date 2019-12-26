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"Не без трудностей": Песков подвел итоги года

13:00
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Кремль напряженно работал весь год

2019 год был для Кремля временем напряженной работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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По его словам, каждый год наполнен трудными и радостными событиями. Дело лишь в "пропорциях этих событий".

Несмотря на определенные трудности в экономике, "общая стабильность обеспечена и гарантирована, отметил представитель Кремля. Во внешней политике плодотворным результатам не способствовало "недружественное международное окружение".

Оценил Дмитрий Песков и данные опроса ВЦИОМ, согласно которым почти 60% россиян считают уходящий год трудным и плохим для страны. По его мнению, к выводам социологов нужно относиться "с допуском", поскольку в них присутствует "изрядная доля эмоциональных оценок".

"Хотя, безусловно, не без трудностей, и нам хорошо известно об этих трудностях. И вчера президент говорил на совете по нацпроектам, что граждане не очень-то почувствовали позитивные изменения в своей жизни, несмотря на всю проделанную работу", - заключил пресс-секретарь главы государства, слова которого приводит агентство ТАСС.

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