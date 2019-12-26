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"Случайные люди просто злобно болтали": Петросян высказался о шоу про его личную жизнь

13:29
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Он пообещал рассказать правду

74-летнего Евгения Петросяна возмутила программа "Пусть говорят" от 25 октября, на которой обсуждалась личная жизнь юмориста. 
Дубовицкая высказалась о свадьбе Петросяна с молодой помощницей

"Понял, что уже не могу молчать. Хочу ответственно заявить! Что все, что говорили люди, присутствующие в студии, является на 99% неправдой, а точнее, ложью, клеветой", - написал Петросян в Instagram. 

По словам артиста, в шоу участвовали "старые маразматики", выдававшие себя за его друзей, а также случайные люди, "которые просто злобно, истерично болтали". Еще в студию пришли официантка из ресторана и парикмахер дочери Петросяна, чьи слова, с точки зрения юмориста, не заслуживают внимания. 

Евгений Петросян также раскритиковал ведущего Дмитрия Борисова, который утверждает, что артист и его бывшая супруга Елена Степаненко делят имущество на сумму 1,5 миллиарда. "Судебная экспертиза только начинается. И как можно заранее десятки раз в течение передачи утверждать фиксированную сумму этой оценки?!" - вышел из себя народный артист РСФСР.

В своем посте Петросян также опубликовал текст, в котором вышеупомянутое шоу названо беспардонным вмешательством в личную жизнь публичного человека. "Ну а с теми лицами, которые позволяют себе в прайм-тайм солидного канала навешивать ярлыки на незнакомых им людей (членов моей семьи и близких) нужно разговаривать в суде", - говорится в обращении. Петросян попросил россиян не верить слухам. "Придет время, и я сам все расскажу!" - пообещал он. 

- Да не обращайте внимания, как говорят, собака лает, ветер носит, - поддержали его поклонники. 

- Хотим знать от вас. 

- Держитесь, мы Вас очень любим и уважаем.

- На чужой роток не накинешь платок, такая пословица... Говорят, если много о вас говорят плохого, смываются грехи.

Это побочный эффект от публичности. Косточки перемывали, перемывают и будут перемывать.

Ранее стало известно, что Евгений Петросян и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова поженились в начале декабря. "Просто расписались в Кутузовском загсе", - рассказал осведомленный источник. Слухи об их романе появились летом прошлого года на фоне развода юмориста со Степаненко.

Брухунова переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Некоторое время она жила в квартире знаменитых супругов.

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