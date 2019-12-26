"Случайные люди просто злобно болтали": Петросян высказался о шоу про его личную жизнь

Он пообещал рассказать правду

74-летнего Евгения Петросяна возмутила программа "Пусть говорят" от 25 октября, на которой обсуждалась личная жизнь юмориста.

"Понял, что уже не могу молчать. Хочу ответственно заявить! Что все, что говорили люди, присутствующие в студии, является на 99% неправдой, а точнее, ложью, клеветой", - написал Петросян в Instagram.

По словам артиста, в шоу участвовали "старые маразматики", выдававшие себя за его друзей, а также случайные люди, "которые просто злобно, истерично болтали". Еще в студию пришли официантка из ресторана и парикмахер дочери Петросяна, чьи слова, с точки зрения юмориста, не заслуживают внимания.

Евгений Петросян также раскритиковал ведущего Дмитрия Борисова, который утверждает, что артист и его бывшая супруга Елена Степаненко делят имущество на сумму 1,5 миллиарда. "Судебная экспертиза только начинается. И как можно заранее десятки раз в течение передачи утверждать фиксированную сумму этой оценки?!" - вышел из себя народный артист РСФСР.

В своем посте Петросян также опубликовал текст, в котором вышеупомянутое шоу названо беспардонным вмешательством в личную жизнь публичного человека. "Ну а с теми лицами, которые позволяют себе в прайм-тайм солидного канала навешивать ярлыки на незнакомых им людей (членов моей семьи и близких) нужно разговаривать в суде", - говорится в обращении. Петросян попросил россиян не верить слухам. "Придет время, и я сам все расскажу!" - пообещал он.

- Да не обращайте внимания, как говорят, собака лает, ветер носит, - поддержали его поклонники.

- Хотим знать от вас.

- Держитесь, мы Вас очень любим и уважаем.

- На чужой роток не накинешь платок, такая пословица... Говорят, если много о вас говорят плохого, смываются грехи.

- Это побочный эффект от публичности. Косточки перемывали, перемывают и будут перемывать.

Ранее стало известно, что Евгений Петросян и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова поженились в начале декабря. "Просто расписались в Кутузовском загсе", - рассказал осведомленный источник. Слухи об их романе появились летом прошлого года на фоне развода юмориста со Степаненко.

Брухунова переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Некоторое время она жила в квартире знаменитых супругов.

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