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Песков рассказал о "глухой стене непонимания" со стороны Запада

13:05
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Предложения России остаются без ответа

Россия неоднократно предлагала западным столицам создать международный механизм борьбы с киберугрозой. Однако инициативы Москвы остаются без ответа, с сожалением констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Россия неоднократно выступала инициатором и предлагала нашим визави на международном уровне механизмы сотрудничества по борьбе с киберугрозой. Но эти наши предложения всегда натыкались на глухую стену непонимания", - рассказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь отметил, что атаки на кибербезопасность России - перманентное явление. Российские власти исходят из наличия постоянной угрозы и принимают соответствующие меры, передает ТАСС.

Напомним, американские СМИ сообщили, что спецслужбы США готовят кибератаку на представителей российской политической элиты. По данным источников в силовых ведомствах, на такой шаг Вашингтон готов пойти, если будет установлено вмешательство в президентские выборы в Штатах, которые пройдут в 2020 году.

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