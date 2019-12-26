Песков рассказал о "глухой стене непонимания" со стороны Запада

Предложения России остаются без ответа

Россия неоднократно предлагала западным столицам создать международный механизм борьбы с киберугрозой. Однако инициативы Москвы остаются без ответа, с сожалением констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия неоднократно выступала инициатором и предлагала нашим визави на международном уровне механизмы сотрудничества по борьбе с киберугрозой. Но эти наши предложения всегда натыкались на глухую стену непонимания", - рассказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь отметил, что атаки на кибербезопасность России - перманентное явление. Российские власти исходят из наличия постоянной угрозы и принимают соответствующие меры, передает ТАСС.

Напомним, американские СМИ сообщили, что спецслужбы США готовят кибератаку на представителей российской политической элиты. По данным источников в силовых ведомствах, на такой шаг Вашингтон готов пойти, если будет установлено вмешательство в президентские выборы в Штатах, которые пройдут в 2020 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"