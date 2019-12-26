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Изнасиловавшим дознавательницу в Уфе вынесли приговор

13:27
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Виновными себя экс-полицейские так и не признали

В Уфе вынесли приговор трем бывшим полицейских, которых обвиняли в изнасиловании своей коллеги. Суд признал их виновными и приговорил к реальным срокам лишения свободы.

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Павел Яромчук получил шесть лет колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев приговорены к семи годам лишения свободы. Это меньше, чем просило обвинение. Кроме того, они должны выплатить пострадавшей в общей сложности три миллиона рублей, пишет ТАСС. Виновными себя экс-полицейские не признали.

Процесс проходил за закрытыми дверями из-за слишком откровенных деталей случившегося. Теперь у защиты есть десять дней на обжалование приговора.

О случившемся стало известно в октябре 2018 года. 23-летняя дознавательница отдела полиции Уфы обвинила свое руководство в групповом изнасиловании на рабочем месте. Начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука, начальника ОМВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева задержали, но позднее поместили под домашний арест.

Все трое были уволены из органов. Пострадавшая от рук полицейских девушка тоже лишилась работы. Следствие установило, что она распивала с коллегами спиртное на рабочем месте.

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