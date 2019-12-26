Переживший покушение воронежский чиновник помещен в реанимацию

Эксперты ищут вторую бомбу

Правительство Воронежской области держит ситуацию на контроле после совершенного утром покушения на главу Рамонского района. Как сообщил заместитель губернатора Виталий Шабалатов, состояние Николая Фролова, госпитализированного после взрыва, оценивается как стабильное. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что взорвался автомобиль воронежского чиновника. "Взрыв произошел, когда чиновник открыл дверь своего служебного автомобиля. Он доставлен в реанимацию", — рассказал источник.

Сообщается, что особенно сильно у Фролова пострадали ноги. Сначала ему оказали помощь в районной больнице, затем доставили в областную, пишет "Коммерсант". Фролов возглавил Рамонский район в феврале 2018 года.

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