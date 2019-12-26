ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Переживший покушение воронежский чиновник помещен в реанимацию

13:40
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Эксперты ищут вторую бомбу

Правительство Воронежской области держит ситуацию на контроле после совершенного утром покушения на главу Рамонского района. Как сообщил заместитель губернатора Виталий Шабалатов, состояние Николая Фролова, госпитализированного после взрыва, оценивается как стабильное. Ему оказывают всю необходимую помощь.
Покушение на депутата в центре Киева обернулось трагедией

Ранее стало известно, что взорвался автомобиль воронежского чиновника. "Взрыв произошел, когда чиновник открыл дверь своего служебного автомобиля. Он доставлен в реанимацию", — рассказал источник.

Сообщается, что особенно сильно у Фролова пострадали ноги. Сначала ему оказали помощь в районной больнице, затем доставили в областную, пишет "Коммерсант". Фролов возглавил Рамонский район в феврале 2018 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.