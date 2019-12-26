"Наша история закончилась": Пелагея раскрыла подробности развода с Телегиным

Певица сделала заявление в Instagram

Певица Пелагея рассталась с мужем Иваном Телегиным. Супруги прожили вместе три года. Развод подтвердила сама артистка, подробно прокомментировав произошедшее в Instagram.

"Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась", - сообщила певица.

Артистка надеется сохранить хорошие отношения с бывшим супругом ради дочери Таси. "Несмотря на то, что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено", - отметила она.

Пелагея не теряет оптимизм, даже в столь сложный период. "Верю, что люди меня поймут и не будут осуждать. Ну, и... Жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра", - заключила певица.

Слухи о разводе Пелагеи и Телегина поползли в декабре. Супруги удалили фото друг друга из соцсетей, Ивана заметили в компании с юной моделью Мари, которая как две капли воды похожа на Пелагею - только лет на 10 моложе, а сама певица перестала носить обручальное кольцо.

Когда журналисты бросились звонить артистке за разъяснением, она лишь отмахнулась. "Готовлюсь рассказать об этом в социальных сетях", - сказала Пелагея в беседе с kp.ru.

Напомним, Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина в 2016 году, у пары подрастает дочь Таисия, которой скоро исполнится три года. К певице спортсмен ушел от гражданской жены, которая родила ему сына.

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