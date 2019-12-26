Скелет в сумке нашли в подмосковном лесу

Проводится проверка

Страшная находка в подмосковном лесу. Найдена спортивная сумка с останками человека. Эксперты считают, что смерть наступила около года назад.

"Двадцать пятого декабря в лесном массиве вблизи поселка Нагорное городского округа Мытищи в спортивной сумке обнаружены останки неустановленного человека. Давность наступления смерти - около одного года", - говорится в сообщении главного следственного управления СК России по Московской области.

Идет доследственная проверка. Специалисты устанавливают личность жертвы и пытаются выяснить причину смерти, передает РИА Новости.

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