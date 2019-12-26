Мигрантов подселят к пенсионерам для компании

Власти запустили программу адаптации приезжих

В Швеции запустили эксперимент по интеграции мигрантов – власти решили подселять молодых беженцев к пенсионерам.

По мнению авторов идеи, этот проект несет в себе сразу два плюса. Во-первых, мигранты быстрее будут вливаться в шведское общество. Во-вторых, пожилые люди получат уход и избавятся от одиночества.

Программа будет проходить в шведском городе Хельсингборг в специальных общежитиях, пишет "Экспресс-газета" со ссылкой на немецкое издание Deutsche Welle. Порядка 30 квартир выделят для пенсионеров, а 20 – для 18-25-летних мигрантов. Несколько комнат выделят для семей с детьми.

Если проект хорошо себя зарекомендует, то его могут распространить на другие города Швеции.

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