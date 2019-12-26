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Путин призвал больше думать о сельских жителях

14:34
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Президент напомнил о низких доходах на селе

Владимир Путин призвал работодателей больше думать о жителях сел, которые двигают вперед сельское хозяйство. Президент России провел заседание Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
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По словам Путина, заработная плата на селе – это системная проблема. Зарплата работников в сельском хозяйстве составляет примерно 2/3 от средней по российской экономике.

"Обращаю внимание прежде всего работодателей: нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи и двигают всю отрасль вперед", - сказал президент на заседании. Владимир путин напомнил, что 53% от общего числа граждан страны с низкими доходами проживают в селах, передает РИА Новости.

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