Мать выбросила младенца из машины на обочину и уехала

На улице стояли настоящие сибирские морозы

36-летняя сибирячка выбросила из машины на обочину трехмесячную дочь.

Инцидент произошел в Кемеровской области по дороге в Томск. Во время путешествия девочка поперхнулась, а мать, решив, что малышка умерла, оставила ее на окраине дороги и уехала.

Через несколько часов женщину остановили сотрудники полиции. Сейчас она задержана, в скором времени специалисты проверят ее психическое состояние.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", сообщили в СКР по Кемеровской области.

Девочку до сих пор не нашли. Сейчас следователи и полицейские осматривают маршрут передвижения женщины, опрашивают очевидцев, устанавливают водителей с видеорегистраторами, которые в обозначенное время проезжали по дороге. Также произведен осмотр квартиры, изъяты детские вещи, допрошен отец ребенка.

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