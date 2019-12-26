Минздрав оценил смертность от рака в России

Показатель не отличается от европейского

Смертность от онкологических заболеваний в России не выше, чем в Европе, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Глава Минздрава отметила, что показатели в целом довольно стабильные.

"Если посмотреть стандартизованную смертность от онкологических заболеваний, то она у нас соответствует европейской. То есть она не превышает", — приводит словам Сквроцовой РИА Новости.

Министр пояснила, что смертность зависит от заболеваемости и от летальности. Показатель, по словам главы Минздрава, пойдет вниз - параллельно снижению летальности. Скворцова пояснила, что летальность - это доля смертей в процентах от числа заболевших. А смертность – показатель популяционный, это число смертей от онкологии на 100 тысяч населения. Летальность же, подчеркнула министр, в России снижается, а выживаемость растет.

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