Поликлиники в Москве изменят режим работы из-за праздников

Медучреждения временно перейдут на особый график приема граждан

Столичные поликлиники перейдут на особый график на время новогодних каникул. Об изменениях москвичей предупредил официальный сайт мэра.

"С 1 по 8 января взрослых пациентов будут принимать с 9:00 до 16:00. По такому же расписанию в эти дни оказывается помощь на дому. Вызвать врача можно будет до 15:30", - указывается в сообщении.

Травматологические пункты при поликлиниках будут работать согласно утвержденному графику - в часы работы поликлиник или круглосуточно.

В детских поликлиниках в праздники работает служба вызова врача - врач приедет с 9:00 до 15:00, а вызовы будут принимать до 14:30. Травмпункты детских городских поликлиник будут открыты с 8:00 до 22:00, а дежурные педиатры в головных поликлиниках будут принимать с 9:00 до 15:00.

Женскую консультацию можно будет посетить с 9:00 до 16:00, прием будет вестись на базе одной из женских консультаций округа.

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