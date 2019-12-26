Москвичка украла 2 млн рублей со счета пенсионерки

В ограблении подозревают сотрудницу банка

В Москве задержали сотрудницу одного из банков в центре города, подозреваемую в краже двух миллионов рублей у пенсионерки.

24-летней женщина подделала подпись 79-летней москвички и с помощью мобильного приложения банка перевела с ее счета деньги третьим лицам.

Как сообщили АГН "Москва" в МВД по столице, следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее у москвича недалеко от аэропорта "Домодедово" похитили пять миллионов рублей. Ограбление мужчины попало на видео:

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