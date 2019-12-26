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Россиянам объяснили, почему они будут работать 31 декабря

15:30
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Сроки установлены трудовым законодательством

Для принятия решений о переносе выходных и праздничных дней требуется время. В этом году 31 декабря россияне будут работать, так как вопрос пока не обсуждался в правительстве, пояснила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова призвала РАН чаще проявлять инициативу

Голикову спросили, была ли идея попросить правительство сделать 31 декабря выходным. "Нет, просто есть же определенные ограничения. Трудовое законодательство устанавливает сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне", – ответила вице-премьер.

Голикова призналась, что и сама 31 декабря будет работать – впрочем, как и все члены кабинета. Они трудились бы и в том случае, если бы последний день уходящего года сделали выходным, отметила вице-премьер.

Напомним, власти нескольких российских регионов объявили 31 декабря выходным днем. А во время ежегодной большой пресс-конференции, которая прошла 19 декабря,  президент допустил перенос выходного дня на последний день года. В то же время, Владимир Путин призвал не торопиться и спокойно проанализировать ситуацию, пишет РИА Новости.

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