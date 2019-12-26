Россиянам объяснили, почему они будут работать 31 декабря

Сроки установлены трудовым законодательством

Для принятия решений о переносе выходных и праздничных дней требуется время. В этом году 31 декабря россияне будут работать, так как вопрос пока не обсуждался в правительстве, пояснила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикову спросили, была ли идея попросить правительство сделать 31 декабря выходным. "Нет, просто есть же определенные ограничения. Трудовое законодательство устанавливает сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне", – ответила вице-премьер.

Голикова призналась, что и сама 31 декабря будет работать – впрочем, как и все члены кабинета. Они трудились бы и в том случае, если бы последний день уходящего года сделали выходным, отметила вице-премьер.

Напомним, власти нескольких российских регионов объявили 31 декабря выходным днем. А во время ежегодной большой пресс-конференции, которая прошла 19 декабря, президент допустил перенос выходного дня на последний день года. В то же время, Владимир Путин призвал не торопиться и спокойно проанализировать ситуацию, пишет РИА Новости.

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