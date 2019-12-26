Елизавета II выделила сына Меган Маркл среди своих правнуков

Его родители по-прежнему в опале

Семимесячный сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи удостоился большой чести от прабабушки, королевы Великобритании Елизаветы II.

Мальчик стал единственным правнуком, кого королева посчитала нужным упомянуть в своем рождественском обращении.

"Две сотни лет спустя после рождения моей пра-прабабушки королевы Виктории, я и принц Филипп с огромной радостью приняли в нашу семью нашего уже восьмого правнука!", - заявила Елизавета II.

При этом родителей Арчи она не упомянула даже косвенно. В СМИ пишут, что Гарри и Меган находятся в немилости у ее Величества. Причем настолько, что она намеренно убрала портрет герцогов Сассекских во время своего обращения.

Тем временем, Гарри и Меган находятся в Канаде. Первое Рождество в жизни маленького Арчи прошло в роскошном особняке на острове Ванкувер вместе с родителями и бабушкой по материнской линии Дорией Рэглэнд. Молодую семью лично поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Daily Mail.

Все остальные члены британской короны 25 декабря собрались в поместье королевы Елизаветы II Сандрингем в графстве Норфолк.

Меган Маркл и принц Гарри в опале? В Сети обсуждают фото на столе Елизаветы II

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"