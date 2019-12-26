ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Елизавета II выделила сына Меган Маркл среди своих правнуков

15:47
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Его родители по-прежнему в опале

Семимесячный сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи удостоился большой чести от прабабушки, королевы Великобритании Елизаветы II.

Мальчик стал единственным правнуком, кого королева посчитала нужным упомянуть в своем рождественском обращении.  

"Две сотни лет спустя после рождения моей пра-прабабушки королевы Виктории, я и принц Филипп с огромной радостью приняли в нашу семью нашего уже восьмого правнука!", - заявила Елизавета II.

При этом родителей Арчи она не упомянула даже косвенно. В СМИ пишут, что Гарри и Меган находятся в немилости у ее Величества. Причем настолько, что она намеренно убрала портрет герцогов Сассекских во время своего обращения.

Тем временем, Гарри и Меган находятся в Канаде. Первое Рождество в жизни маленького Арчи прошло в роскошном особняке на острове Ванкувер вместе с родителями и бабушкой по материнской линии Дорией Рэглэнд. Молодую семью лично поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Daily Mail.

Все остальные члены британской короны 25 декабря собрались в поместье королевы Елизаветы II Сандрингем в графстве Норфолк.

Меган Маркл и принц Гарри в опале? В Сети обсуждают фото на столе Елизаветы II

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Меган Маркл, Принц Гарри и их сын Арчи
Меган Маркл, Принц Гарри и их сын Арчи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.