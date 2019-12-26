Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске

Певица озабочена ментальным здоровьем мальчика

Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.

Телеведущий не общается с 42-летней артисткой с момента смерти Жанны, так как считает, что та заняла позицию родственников покойной – Владимира и Ольги Фриске. Однако Орлова предпочитает держать нейтралитет – она не ходит на телеканалы, не дает никаких комментариев, не говорит плохих слов.

"Дима обижен на меня. Видимо, из-за того, что я поддержала родителей Жанны. Ну, как поддержала. Я не ходила на каналы и не рассказывала. Я хранила молчание и храню его по сей день", - об этом она рассказала в программе "Алена, блин" на Youtube-канале Super.

Орлова предприняла попытку помириться с Шепелевым в Италии. Она первой подошла к нему, однако Дмитрий заявил, что им не о чем разговаривать.

"После этого я два часа лежала на кровати - не могла прийти в себя. Я честно не заслуживаю такого", - поделилась переживаниями Ольга.

Певица полагает, что однажды Шепелев одумается и позволит крестной общаться с Платоном, с котором она не виделась уже три года. Артистка надеется, что в будущем, когда мальчик подрастет, то сам оценит ситуацию и поймет. А сейчас лучше озаботиться психическим здоровьем мальчика и огородить его от грязи.

"Я не хочу, чтобы потом в Сети он нашел мои нелестные высказывания о его отце, которого любит. Конечно, это несправедливо, что я не могу видеть своего крестника. Не понимаю, что плохого могу сделать ребенку? Я пишу SMS, но никто не отвечает. Пока жду, у меня черный пояс по терпению", - заявила Орлова.

Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года. У нее остался сын, которого воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев. Родители певицы уже четыре года обвиняют гражданского мужа покойной дочери в том, что он не дает им видеться с внуком. По постановлению суда Владимир и Ольга Фриске могут видеться с Платоном два раза в месяц по 1,5 часа.

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