Жириновский рассмешил чиновников историей про кроликов

Участники Госсовета не могли сдержать смех

Владимир Жириновский рассмешил участников заседания Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса в Кремле. Лидер ЛДПР рассказал собравшимся историю, которая произошла с ним в 15-летнем возрасте. Видео публикует ТВЦ.RU.

Жириновский решил поделиться своими мыслями о сельском хозяйстве. Он пожаловался, что крестьянство в России полностью уничтожили, но только фермер может по-настоящему заботиться о хозяйстве.

"Мне 15 лет. Я держу кроликов. Иду на демонстрацию — что-то у меня свербит, неприятно. Возвращаюсь, а у кролика лапка попала между досок, и он пищит. Я за десять километров чувствую — у моего кролика беда!" — рассказал он.

На этих словах министр экономического развития Максим Орешкин и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заулыбались, а премьер Дмитрий Медведев ухмыльнулся. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и вовсе не смог сдержать смех. Невозмутимой осталась лишь Валентина Матвиенко.

После этого Жириновский рассказал, что однажды вышел в сад, а там мальчишка с соседского двора ел фрукты с принадлежащих ему деревьев. По словам лидера ЛДПР, сначала он озверел, но потом ему стало жарко паренька, и он не стал сдавать ребенка в милицию, а тем более бить.

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