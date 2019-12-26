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Версию гибели российской пианистки в Венгрии поставили под сомнение

17:11
  • четверг
  • 26 декабря 2019

У профессора Гнесинки много вопросов

Преподаватель погибшей в Венгрии пианистки Элины Валиевой раскритиковал версию смерти от местных властей.
27-летняя пианистка из России погибла при странных обстоятельствах в Венгрии

В версии с утечкой газа, из-за которой якобы умерла девушка, имеет множество нестыковок. Так, например, венгерские СМИ утверждают, что молодой человек, с которым путешествовала Элина, лежит в коме. Однако, по информации преподавателя, он прилетел в Москву и все с ним хорошо, пишет РЕН ТВ.

"Почему человек, который находился вместе с девушкой, которая погибла, уже находится в Москве? Его никто не задержал, не допросил", - задался профессор Гнесинки Юрий Богданов.

Не верят в версию с газом и в семье Элины. Ее брат заявил, что ванная и газ никак вместе не вяжутся.

Элина Валиева умерла 22 декабря в одной из съемных квартир Будапешта, куда приехала отдохнуть вместе со своим молодым человеком. Когда девушка пошла в душ, то произошла утечка газа, из-за чего она задохнулась.

Власти Венгрии до сих пор не выдали тело девушки. Подруга погибшей возмущена тем, что в стране ничего не работает из-за католических праздников.

"Где ваша человечность? Вы хотите отдыхать? А мы хотим проводить Элину в другой мир!", - приводит высказывание подруги kp.ru ("Комсомольская правда").

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