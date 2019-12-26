Как в Симферополе встретили первый за 5 лет поезд из Москвы

На вокзале устроили настоящий праздник

В Крым прибыл второй пассажирский поезд. Накануне жители полуострова встречали экспресс из Санкт-Петербурга. Сегодня на перроне железнодорожного вокзала Симферополя собрались сотни жителей города, чтобы встретить скорый поезд "Таврия" из Москвы. Впервые на полуостров прибыл состав, состоящий из двухэтажных пассажирских вагонов.

Тот случай, когда яблоку негде упасть. Платформа вокзала Симферополя, кажется, не смогла уместить всех желающих встретить первый за пять лет московский поезд.

Среди встречающих – не столько родственники и друзья прибывших пассажиров, сколько крымчане, которые хотели стать частью этого исторического события. Пришли на встречу по зову души.

Потому что это праздник, потому что мы его ждали, потому что мы соскучились по поездам, теперь будем ездить обязательно, потому что мы любим Россию!" – сказала Каролина Кушнир.

Две тысячи километров, 33 часа – дорога, которая впечатлит любого пассажира. Особенно вид ночного Крымского моста и теплая встреча в столице полуострова. Флаги, цветы и почетный коридор в плотной толпе.

- Эмоции через край просто! Мы все такие счастливые, такие все довольные! Всем привет!

Больше других за встречу переживали проводники. В составе было несколько бригад из Крыма.

"Спасибо вам огромное за эту встречу, волнительно было, но мы открыли нашу дорогу, сообщение Москва – Симферополь, и счастливы, что наш вокзал наконец-то увидел столько посетителей!" – прокомментировала проводник Ольга Трибрат.

Причем посетителей не только из России. Из Москвы приехали украинцы, белорусы и даже американец. Он путешествовал с женой по транссибирской магистрали и решил продлить свой путь на запад страны.

- Мы хотели быть на первом поезде, который едет в Крым! Это было восхитительно. Мы хотим поблагодарить Крым, это красивое место, и мы хотим посетить его еще раз.

Людской поток буквально подхватывал гостей и закручивал в танце под музыку военного духового оркестра. Репертуар как специально подбирали для друзей из столицы. "Подмосковные вечера", "Московский бит" и вечный хит 60-х – "А я иду, шагаю по Москве!"

Такой состав из двухэтажных вагонов полуостров не видел за всю историю железнодорожного сообщения Крыма с Россией. 16 вагонов и почти тысяча пассажиров. Каждого из них ждали слезы радости и крепкие дружеские объятия.

На платформе царило праздничное настроение и воодушевление, как в 2014 году, когда Крым и Севастополь сделали свой исторический выбор и воссоединились с Россией. Ведь для многих жителей полуострова запуск железнодорожного движения - это символ окончания интеграции России с Крымом.

В честь праздника на вокзале даже рекорд России установили. Трое силачей сдвинули на девять метров железнодорожный состав весом более тысячи тонн.

Теперь между материком и полуостровом будут регулярно курсировать два состава из Петербурга и Москвы. К курортному сезону обещают запустить еще 8 маршрутов. Местные жители шутят – теперь все дороги точно ведут в Крым.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Симферополь.

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