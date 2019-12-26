Подведены итоги работы проекта "Россия - страна возможностей" за год

С помощью ресурса тысячи человек смогли повысить квалификацию и реализоваться в профессии

Более 2,5 миллиона человек приняли участие в проектах платформы "Россия - страна возможностей". Организация, созданная по инициативе президента в 2018 году, сегодня объединяет уже 23 программы, в том числе конкурсы "Лидеры России" и "Учитель будущего", а также студенческую олимпиаду "Я - профессионал". С помощью ресурса тысячи человек смогли повысить квалификацию и реализоваться в профессии.

Флагманский проект "Лидеры России" за три года существования полностью доказал свою востребованность. Его финалисты успешно конвертируют опыт участия в карьерный рост. По итогам этого года - 61 назначение финалистов на высокие государственные посты. На соревнование в третьем сезоне заявки подали свыше 230 тысяч человек из 68 стран мира. Однако организаторы президентской платформы "Россия - страна возможностей" дают шанс проявить свои таланты всем желающим, а не только управленцам. Этот одобренный на самом высшем уровне ресурс объединяет 23 проекта, среди которых и олимпиада "Я - профессионал", конкурс "Мой первый бизнес", "Доброволец России", "Учитель будущего" и многие другие. Призовые фонды поражают количеством нулей, в одном только "Цифровом прорыве" он составляет десять миллионов рублей и еще 200 - гранты. Но даже те, кто не дойдет до финала, приобретут бесценный опыт.

"Самое главное, что вся эта задача, она долгосрочная, она серьезная, она поддержана президентом нашей страны и вообще инициирована президентом. Президент возглавил наш совет. 4 октября состоялось заседание наблюдательного совета. И задачи, которые президент ставил перед нами и вообще всеми, кто работает в этой сфере, звучат так, что каждый человек в нашей стране должен иметь возможности для реализации собственных способностей, собственного потенциала. И мы видим, что талантов у нас действительно много, люди у нас очень яркие, очень способные. Мы очень хотим, чтобы каждый развивался так, как он этого хочет", - заявил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В этом году организация "Россия - страна возможностей" запустила новые проекты. Конкурсы для IT-специалистов "Цифровой прорыв", для педагогов - "Учитель будущего". "Культурный код" – для художников уличного искусства. Занятые в гостиничном бизнесе и туризме могут проявить себя в рамках профессионального состязания "Мастера гостеприимства". Учащиеся - побороться за национальную премию "Студент года". И это не просто борьба за первое место и приз. Например, айтишники в рамках своего конкурса создали около 1200 цифровых проектов.

Некоторые начинания и вовсе вышли на международный уровень. В частности, "Мой первый бизнес", направленный на развитие молодежного предпринимательства и включающий в себя обучающую программу для школьников от 11 до 18 лет. А "Цифровой прорыв" стал самым масштабным соревнованием IT-специалистов в мире. Участвовавшие в нем программисты попали в Книгу рекордов Гиннеса: на финальной площадке одновременно работали свыше трех тысяч профи из 77 регионов России. Всего же за год заявки на участие в инициативах платформы "Россия - страна возможностей" поступили от почти трех миллионов человек.

"Те, кто еще не присоединился, я думаю, что такая возможность у всех появится, мы запускаем новую цифровую платформу на нашем сайте rsv.ru. Со следующего года можно будет себя попробовать, протестировать, понять, что интересно, какие направления, выбрать для себя интересные проекты, которые предлагаем мы", - сказал Комиссаров.

В апреле следующего года состоится форум, на который пригласят всех победителей и финалистов проектов "Россия - страна возможностей". У участников будет возможность пообщаться с известными спикерами и пополнить свой профессиональный багаж.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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