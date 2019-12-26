В преследовании журналистов Sputnik нашли британский след

В МИД России назвали травлей претензии эстонских властей к журналистам

Беспрецедентное давление эстонских властей на редакцию российского информагентства Sputnik недопустимо. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На еженедельный брифинг ведомства для прессы она вышла в жилетке с фирменной символикой агентства, передает "ТВ Центр". Это часть флешмоба, организованного журналистом Кириллом Вышинским в поддержку российского СМИ, подразделение которого в Эстонии подверглось угрозе уголовного наказания сотрудников. В России уверены, что журналисты не нарушили ни единого закона страны пребывания.

"Любые формы оказания настоящего и давления, и запугивания, не в том случае, когда есть нарушения или какие-либо отходы от правил порядка аккредитации, а где всё мотивировано непосредственно политическими соображениями, недопустимы. Но власти Эстонии не слышат заявлений ни российской стороны, ни международного сообщества. Вот эта травля, настоящая травля, которая сейчас ведется в отношении не только организации "Sputnik-Эстония", а конкретно каждого сотрудника, который ходит на работу, она недопустима", - заявила Захарова.

Редакция ранее получила письмо от эстонского департамента полиции с прямыми угрозами возбуждения уголовных дел против сотрудников в случае, если они до 1 января не расторгнут трудовые отношения с головной организацией - российским информагентством "Россия сегодня". Основанием названы санкции, введенные Евросоюзом ещё в марте 2014 года. В защиту "Sputnik-Эстония" уже выступили международные и европейские организации. Но официальный Таллин пока игнорирует их позицию.

При этом высокопоставленный источник в Москве сообщил, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы. И это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

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