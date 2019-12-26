Дед Мороз скончался на утреннике в детском саду

Трагедия произошла на глазах детей

В одном из детских садов Североморска (Мурманская область) во время утренника в детском саду скончался аниматор, исполняющий роль Деда Мороза.

51-летний мужчина умер, когда раздавал воспитанникам новогодние подарки. Дети даже не успели осознать, что произошло, пишет "Интерфакс".

По предварительным данным, у Деда Мороза случился сердечный приступ. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Пока неизвестно, был ли умерший сотрудником детского сада или привлеченным аниматором.

Следственный комитет начал доследственную проверку произошедшего.

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