В Москве сгорела могила Децла

ЧП произошло в ночь на 26 декабря

В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла на Пятницком кладбище.

Как передает telegram-канал Mash, пожар мог произойти в ночь на 26 декабря. Сгорели деревянный крест и ограда на могиле. "Кто-то сжег могилу моего сына… Кто эти люди – я не знаю. И зачем они это делают", - прокомментировала произошедшее мать Децла Ирина Толмацкая.

Администрация кладбища полагает, что причиной ЧП могли стать свечи, которые каждый день ставят поклонники музыканта, пишет "Газета.Ru". Завтра семья Децла намерена приступить к работам по восстановлению могилы.

Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. По официальной версии, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Рэперу было 35 лет. У музыканта остались сын Тони и жена Юлия.

На церемонии прощания, которая прошла 6 февраля в ритуальном зале Центральной клинической больницы, упал большой православный крест. Некоторые из присутствующих назвали инцидент плохим знаком.

Видео: на похоронах Децла рухнул крест

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