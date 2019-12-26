Опубликовано видео с места покушения на воронежского чиновника

Сотрудники СК осмотрели автомобиль Николая Фролова после взрыва

Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва автомобиля воронежского чиновника. На кадрах показано, как сотрудники полиции и СК осматривают место покушения на Николая Фролова.

"Расследование уголовного дела продолжается. В интересах следствия иная информация в настоящее время не разглашается", - говорится на сайте управления СК по Воронежской области.

Покушение на главу Рамонского муниципального района произошло утром в четверг. Когда Фролов открыл дверь своего автомобиля, прогремел взрыв. Мужчину доставили в реанимацию.

"Главу прооперировали, у него пострадали ноги. Сейчас он в областной больнице Воронежа", - отметил источник ТАСС.

Жизни Фролова ничего не угрожает. Областные власти пообещали оказать ему и его семье необходимую помощь.

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