ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано видео с места покушения на воронежского чиновника

18:54
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Сотрудники СК осмотрели автомобиль Николая Фролова после взрыва

Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва автомобиля воронежского чиновника. На кадрах показано, как сотрудники полиции и СК осматривают место покушения на Николая Фролова.

"Расследование уголовного дела продолжается. В интересах следствия иная информация в настоящее время не разглашается", - говорится на сайте управления СК по Воронежской области.

Покушение на главу Рамонского муниципального района произошло утром в четверг. Когда Фролов открыл дверь своего автомобиля, прогремел взрыв. Мужчину доставили в реанимацию.

"Главу прооперировали, у него пострадали ноги. Сейчас он в областной больнице Воронежа", - отметил источник ТАСС.

Жизни Фролова ничего не угрожает. Областные власти пообещали оказать ему и его семье необходимую помощь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Представители Следственного комитета на места покушения на воронежского чиновника
Представители Следственного комитета на места покушения на воронежского чиновника
Представители Следственного комитета на места покушения на воронежского чиновника
Представители Следственного комитета на места покушения на воронежского чиновника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.