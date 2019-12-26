Нарядившийся на утренник полицейским мальчик попал в отделение

Ребенок был очень убедителен

В Казахстане обсуждают видео, на котором шестилетний Нурислам из Алматы в полицейской форме танцует на новогоднем утреннике в детском саду.

Мальчик настолько органично вписался в образ, что настоящие полицейские решили пригласить его в отделение, чтобы показать, как устроена их работа. Министр внутренних дел Казахстана даже решил подарить ему велосипед.

"Я очень рад тому, что ты хочешь помогать людям, защищать их от преступности. Это благородное дело <…> Желаю тебе крепкого здоровья и успехов в учебе! Оберегай свою мечту, и ты непременно станешь героем!", - говорится в сообщении главы МВД.

Отец мальчика рассказал Life.ru, что Нурислам с малолетнего возраста мечтает стать полицейским и все игрушки в доме связаны с этой тематикой.

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