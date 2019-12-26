Путин и Конте обсудили итоги саммита "нормандской четверки"

Во время телефонного разговора также обсуждалась Ливия и Сирия

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Политики рассмотрели ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также обсудили обстановку в Сирии и в Ливии.

"С обеих сторон акцентирована необходимость разрешения кризиса мирным путем. В этой связи выражена поддержка усилиям международного сообщества по содействию внутриливийскому урегулированию при посредничестве ООН", - говорится на сайте Кремля.

Во время беседы Конте попросил Путина рассказать ему об итогах саммита "нормандской четверки" 9 декабря в Париже. Стороны подчеркнули необходимость последовательного выполнения минского "Комплекса мер" и достигнутых в "нормандском формате" договоренностей.

Политики также тепло поздравили друг друга по случаю рождественских и новогодних праздников и договорились продолжить контакты на различных уровнях.

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