В Петербурге на дне Мойки обнаружили ноги убитой аспирантки

Назначена экспертиза

Последние фрагменты тела убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко извлекли из реки Мойки.

Спустя полтора месяца водолазам удалось найти ноги девушки. Экспертизу еще не провели, но, предположительно, останки принадлежат Ещенко, заявил интернет-изданию "Фонтанка" адвокат матери погибшей.

"Экспертиза еще не проведена, утверждать достоверно мы не можем. Но предположительно — да, это части тела Анастасии", - заявила Александра Бакшеева.

В свою очередь защита историка Олега Соколова назвала эту информацию вбросом ради хайпа и нарушением следственной тайны, передает "Газета.Ru".

63-летний экс-доцент Петербургского университета Олег Соколов застрелил из обреза свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко 7 ноября 2019 года. После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки, не найденными оставались только ноги.

Доцент во всем сознался. Сейчас он находится в СИЗО и ожидает результаты психолого-психиатрической экспертизы.

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