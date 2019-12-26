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Власти устранили угрозу срыва полетов на новогодних каникулах

19:23
  • четверг
  • 26 декабря 2019

О такой возможности предупреждала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта

Россияне, которые запланировали авиаперелеты на время новогодних праздников, не столкнутся с проблемами. Как заявили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), угрозу срыва перелетов устранил Минтранс.

Ведомство урегулировало проблему с допуском к эксплуатации новых самолетов российских авиакомпаний, говорится в сообщении на сайте АЭВТ. Таким образом, перевозчики обладают необходимым числом самолетов для выполнения в полном объеме программ полетов в новогодние праздники.

23 декабря АЭВТ предупредила о возможности срыва перелетов из-за отсутствия решений Минтранса по использованию порядка 27-30 новых самолетов. Как пишет "Интерфакс", речь шла о приостановке процедуры внесения воздушных судов в приложения к соглашениям между Россией и Бермудами.

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